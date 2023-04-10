Зеленский обсудил с премьер-министром Ирака "новую страницу сотрудничества" и формулу мира

По словам президента, в разговоре он отметил, что Украина "готова к новой странице двустороннего сотрудничества".
"Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и положить начало новым", – заявил Зеленский.
Также лидеры обсудили украинскую формулу мира.
15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.