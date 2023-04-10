Зеленский обсудил с премьер-министром Ирака "новую страницу сотрудничества" и формулу мира

По словам президента, в разговоре он отметил, что Украина "готова к новой странице двустороннего сотрудничества".

"Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и положить начало новым", – заявил Зеленский.

Также лидеры обсудили украинскую формулу мира.

Контекст:

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.