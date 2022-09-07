Кулеба призвал мир поддержать создание спецтрибунала для России

Министр иностранных дел Украины (на фото) резко отреагировал на новое заявление Путина Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Так глава МИД Украины отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме, который проходит 7 сентября во Владивостоке.

В своей речи Путин признал, что "сознательно" напал на Украину, а все действия России "направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе".

"Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник, – вооруженным путем", цитирует Путина пропагандистское издание RT.

Это выступление вызвало резкую реакцию Кулебы.

"Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства поддержать создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна восторжествовать", – написал Кулеба в Twitter.

Putin has just publicly confessed to the crime of aggression against Ukraine: “We did it consciously”. I once again call on all states: back the creation of the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. The crime is in the plain sight. Justice must be served. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)