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Кулеба призвал мир поддержать создание спецтрибунала для России

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Министр иностранных дел Украины (на фото) резко отреагировал на новое заявление Путина
Министр иностранных дел Украины (на фото) резко отреагировал на новое заявление Путина
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам-партнерам с призывом поддержать создание трибунала по делу о преступлении агрессии против украинского государства. Обращение он опубликовал в своем Twitter.

Так глава МИД Украины отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме, который проходит 7 сентября во Владивостоке.

В своей речи Путин признал, что "сознательно" напал на Украину, а все действия России "направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе".

"Россия после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить так же зеркально, как действовал наш потенциальный противник, – вооруженным путем", цитирует Путина пропагандистское издание RT.

Это выступление вызвало резкую реакцию Кулебы.

"Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: "Мы сделали это сознательно". Я еще раз призываю все государства поддержать создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна восторжествовать", – написал Кулеба в Twitter.

  Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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