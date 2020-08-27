Кулеба провел первый разговор с новым министром иностранных дел Польши

26 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым главой министерства иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

Один из первых телефонных разговоров Рау провел с украинским коллегой Фото: mfa.gov.ua

В своем первом телефонном разговоре с новым министром иностранных дел Польши Збигневом Рау 26 августа глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба поздравил своего коллегу с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Также во время общения министры подтвердили важность "Люблинского треугольника" Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия и договорились о дальнейших контактах и сотрудничестве. Кулеба пригласил польского коллегу посетить Украину с визитом.

Рау выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве стран и подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из его первых телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами.

Яцек Чапутович, возглавлявший МИД Польши с января 2018 года, подал в отставку 20 августа.

Ранее он заявлял, что после президентских выборов – хорошее время для смены главы польской дипломатии.