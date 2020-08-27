Кулеба провел первый разговор с новым министром иностранных дел Польши

В своем первом телефонном разговоре с новым министром иностранных дел Польши Збигневом Рау 26 августа глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба поздравил своего коллегу с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между Украиной и Польшей. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.
Также во время общения министры подтвердили важность "Люблинского треугольника" Украины, Польши и Литвы и его дальнейшего укрепления как важного регионального формата взаимодействия и договорились о дальнейших контактах и сотрудничестве. Кулеба пригласил польского коллегу посетить Украину с визитом.
Рау выразил убежденность в будущем плодотворном сотрудничестве стран и подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из его первых телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами.
Яцек Чапутович, возглавлявший МИД Польши с января 2018 года, подал в отставку 20 августа.
Ранее он заявлял, что после президентских выборов – хорошее время для смены главы польской дипломатии.
Декларацию о создании "Люблинского треугольника" министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы подписали 28 июля в Люблине.
Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.