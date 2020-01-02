Кулеба: Я за мораторий на "тупняк", а не кругляк

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что он против моратория на лес-кругляк и любого запрета на экспортные операции с Европейским союзом.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Интерфакс-Украина", что в ряде сфер экономики и политики Украины годами доминировали коррупция или тупость.

"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-то экспортные операции с ЕС. Я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", – подчеркнул он.

По его словам, правительство на данный момент занимается созданием рынков с одинаковыми правилами там, где рынков не было или они существовали на неравных условиях. Кулеба отметил, что одной из таких сфер является вырубка и деревообработка.

"Главное, что мы пытаемся деполитизировать этот процесс и найти эффективные экономические решения, которые равномерно будут защищать и интересы Евросоюза, и наши интересы", – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что любой мораторий является источником теневой экономики, а потому нужно от него отказаться. Однако, по его мнению, сделать это можно будет лишь при наличии эффективной экономической политики в этой сфере.

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, президент подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.