Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил вопрос присоединения Северной Македонии к антироссийским санкциям с главой МИД этой страны Буяром Османи.

Главы МИД Украины и Северной Македонии обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заручился поддержкой Северной Македонии на пути интеграции Украины в НАТО и ЕС. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба МИД Украины.

Новый министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи в ходе телефонного разговора заверил Кулебу, что его страна поддерживает евроатлантические стремления Украины и готова к обмену успешным опытом интеграции в НАТО.

Также собеседники уделили внимание развитию торговли и инвестиций между двумя странами. Глава МИД Северной Македонии выразил убеждение, что его страна имеет большой потенциал развития экономического сотрудничества и торговли с Украиной. Стороны договорились восстановить работу совместного комитета по имплементации соглашения о свободной торговле.

Помимо этого, в ходе беседы обсуждался вопрос присоединения Северной Македонии к санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Османи подчеркнул, что его страна разделяет позицию ЕС и поддерживает Украину в ее усилиях по защите и восстановлению территориальной целостности и суверенитета.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

В тот же день Рада одобрила проект постановления, которым призвала НАТО предоставить Украине план действий по членству.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подписал этот документ 19 февраля.

Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта 2020 года.