Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Парламент Северной Македонии объявил о самороспуске

Досрочные парламентские выборы в Северной Македонии должны состояться 12 апреля. В последний день работы парламента был принят закон о прокуратуре; в правящей партии надеются, что он откроет путь в Евросоюз.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля
Выборы в парламент Северной Македонии пройдут 12 апреля
Фото: EPA

16 февраля парламент Северной Македонии проголосовал за досрочное прекращение полномочий. Как сообщает македонский общественный вещатель MRT, решение о самороспуске поддержали 108 депутатов из 120.

Воскресенье было крайним сроком для прекращения полномочий парламента – в противном случае избирательная комиссия Северной Македонии не успела бы подготовиться к проведению досрочных выборов, которые назначены на 12 апреля.

Как пишет RFE/RL, решение о проведении досрочных выборов было принято правящим Социал-демократическим союзом Македонии после того, как Европейский союз отказался начинать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Как отмечает “Радио слободна Европа”, в последний день работы парламента депутаты приняли несколько важных законов, в частности о прокуратуре и обороне. В правящей партии надеются, что закон о прокуратуре поможет возобновить переговоры о членстве. “Принятие этого закона, вероятно, станет ключевым моментом в подготовке отчета о прогрессе в Республике Северная Македония, который будет представлен Совету министров ЕС”, – заявили в партии ВМРО-ДПМНЕ.

В свою очередь закон об обороне призван привести законодательство республики в соответствие со стандартами НАТО – как ожидается, Северная Македония станет полноправным членом Североатлантического Альянса до конца текущего года.

В апреле 2018 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией. О готовности начать переговоры говорилось в опубликованной в феврале 2018 год стратегии, предусматривающей расширение Евросоюза к 2025 году.

Однако на саммите, состоявшемся 17–18 октября 2019 года, лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать начало переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. Как писала "Немецкая волна", во время саммита против начала переговорного процесса с этими странами выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Также возражения относительно начала переговоров с Албанией выразили Нидерланды и Дания.

Лидеры ЕС договорились вернуться к вопросу расширения блока до саммита в Загребе, который должен состояться в мае 2020 года. 

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. В начале 2020-го Евросоюз покинула Великобритания.

Теги: парламент, Евросоюз, досрочные выборы, Северная Македония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе 2019 года
Россия пытается вызвать раскол на Западных Балканах – спецпредставитель США
12 февраля, 2020 15.24
После ратификации протокола над зданием парламента Северной Македонии подняли флаг НАТО
Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО
12 февраля, 2020 02.12
Заев в октябре предлагал провести досрочные выборы
Премьер Северной Македонии ушел в отставку
3 января, 2020 17.41
Франция предложила изменить процедуру вступления в ЕС
Франция предлагает ужесточить процедуру вступления в Евросоюз
21 ноября, 2019 11.57
Парламент Северной Македонии объявил о самороспуске / ГОРДОН
Ирина Геращенко, МИР
Геращенко: Отказ в членстве в ЕС Северной Македонии и Албании приведет к обострению ситуации на Балканах и усилению там пророссийских сил
21 октября, 2019 12.01
Заев: ЕС не выполнил то, что обещал
Премьер Северной Македонии предложил провести досрочные выборы после того, как не были начаты переговоры о вступлении страны в ЕС
20 октября, 2019 12.48
ЕС пока не начинает переговоры с Албанией и Северной Македонией
На саммите ЕС не смогли проголосовать за начало переговоров о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии
18 октября, 2019 20.26
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS