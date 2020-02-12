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Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО

После ратификации протокола Испанией Северная Македония станет 30-м членом НАТО.

После ратификации протокола над зданием парламента Северной Македонии подняли флаг НАТО
После ратификации протокола над зданием парламента Северной Македонии подняли флаг НАТО
Фото: EPA

Парламент Северной Македонии 11 февраля ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщило Radio Slobodna Evropa.

Депутаты стремились проголосовать как можно быстрее, потому что парламент будет распущен, а выборы состоятся 12 апреля.

После ратификации над зданием парламента подняли флаг НАТО.

6 февраля 2019 года 29 послов стран – членов НАТО поставили подписи под протоколом о присоединении Северной Македонии. Протокол на сегодняшний день не ратифицировала только Испания. Когда парламент этой страны одобрит документ, он вступит в силу и Северная Македония станет 30-м членом Североатлантического Альянса.

Теги: НАТО, ратификация, Северная Македония
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