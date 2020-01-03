Премьер Северной Македонии ушел в отставку

После отставки Зорана Заева с поста премьер-министра Северной Македонии в стране сформируют техническое правительство, задача которого – организовать выборы 12 апреля.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев ушел в отставку. Об этом сообщает "Радио Слободна Европа" 3 января.

В октябре 2019 года, после того как не были начаты переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз, Заев предложил провести досрочные выборы.

3 января 2020 года парламент утвердил его отставку. Ожидается, что до полуночи будет сформировано техническое правительство, задача которого – организовать проведение досрочных выборов 12 апреля. Техническое правительство, скорее всего, возглавит министр внутренних дел страны Оливер Спасовский.

Заев занимал пост премьер-министра Северной Македонии с 31 мая 2017 года.