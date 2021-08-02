Кулеба заявил о запуске масштабной международной промо-кампании Украины на BBC

По словам Кулебы, промо-кампания на BBC будет длиться до ноября Фото: ЕРА

"Мы привлекли международное креативное агентство Saatchi & Saatchi и команду украинского видеографа Назара Дороша, которые подготовили классное промо-видео Украины. Оно расскажет многомиллионной аудитории BBC о стране инноваторов, инженеров, изобретателей, креативных предпринимателей. В сотрудничестве с редакторской компанией BBC мы создаем специальный раздел об Украине, открытой для партнерств, инвестиций и международных проектов", – сказал глава МИД.

Министр также уточнил, что промо-кампания на BBC, посвященная Дню Независимости Украины, будет длиться до ноября этого года.