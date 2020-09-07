Малюська: В отставку пока не собираюсь

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал слухи о возможном уходе с должности.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что уволит того из подчиненных, кто расслабится и будет плохо работать. Об этом он написал 7 сентября в Facebook.

"Куча знакомых просят прокомментировать слухи и многочисленные публикации о том, что то ли меня уволят, то ли я сам в отставку собрался. Комментарий – на фото", – написал министр.

На фото Малюська сидит перед ноутбуком с ведром попкорна.

Он призвал сотрудников министерства активно работать.

"Арбайтен! А не так, как я на фото. И нет, в отставку я пока не собираюсь", – отметил министр.

На прошлой неделе появились слухи о возможной отставке Кабинета Министров Украины перед местыми выборами. Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 5 сентября заявил, что отставка маловероятна.

"В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно, и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют", – сказал Разумков.