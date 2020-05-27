Марунич: Ежемесячно десятки тысяч тонн антрацита из шахт Донбасса везут в Ростов, чтобы оттуда отправить в Украину

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что правоохранители не замечают отправителей и получателей партий угля с оккупированных территорий Донбасса.

Дмитрий Марунич: Так что дальше? Будем пропускать в страну выращенную на полях оккупированного Донбасса пшеницу? Фото: ukrlife.tv

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что из ОРДЛО в Украину через Россию каждый месяц попадают сотни тысяч тонн угля марки А. Об этом он написал в своей колонке для сайта "Цензор.НЕТ".

"Тема оккупированных территорий все реже всплывает в СМИ, но что важно – еще реже идет речь о наглой контрабанде угля марки А, добытого на Донбассе – на оккупированных территориях. Никому не интересно, что происходит? Давайте по порядку. В стране есть военный конфликт и оккупированная территория, с которой якобы действует запрет на торговые отношения. И все на словах отлично и гладко, а как на деле? По моим данным, полученным из надежного источника, ежемесячно десятки тысяч тонн антрацита из шахт Донбасса везут в РосООО, чтобы оттуда на поездах отправить в Украину – либо украинским покупателям, либо (как вариант) – транзитом через Украину европейским компаниям. Например, в марте и апреле на территорию Украины такого угля зашло 18 тысяч тонн", – заявил эксперт.

По его данным, в марте и апреле 2020 года нелегально добытый антрацит через Ростовскую область в Украину отгружали такие компании, как ООО "Венера", ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", и ООО ОФ "Западная".

"Транзитом же компания АНО "Центр эффективных логистических решений" вывезла почти 27 тыс. тонн антрацита в страны Европы (см. иллюстранцию 1 и 2). Назвали мне и те компании, которые приобретали нелегальный донбасский антрацит. Это такие предприятия-грузополучатели: ТОВ "Артанс трейд", ООО "Спектр", ООО "Преміумінвест", ЧАО "Вінницяоблпаливо", ООО "Андис", ООО ДЗБМ, ЧП "Еноргоаверс", КП "Фірма "Азовбудматеріали", ООО "Агроенергомаркет", ООО "Гарантія 4", ЧП "Літинбудматеріали", ООО "Автоград", Крижопольська філія ООО "Фуд девелопмент", ООО "Вугілля-Миколаїв", ООО "Макреалгрупп", ООО "Біт оiл", ФЛП Пантелей В.В., СО ПАО "Донбасенерго", ОП "Облпаливо", ООО "ТПК "Укрпроменерго". Основными первоначальными (до переадресации по станциям в Украине) получателями нелегально добытого угля являются ООО "Бiт оiл", ООО "Аммолит трейд", ООО ПУВК и ЧП "Зовнішторгсервіс", – перечислил Марунич.

Он выразил удивление, что правоохранители не заметили такого количества угля, отправителей и получателей.

"Наверняка у СБУ есть какие-то данные о подобных операциях, ведь в прошлом году была официальная информация, и громкие заголовки СМИ гласили о том, что "СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "ЛДНР" через незаконную добычу на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы". А что теперь? Карантин? Полиция, Генпрокуратура и СБУ уже не интересуются контрабандным углем из ОРДЛО?" – написал эксперт.

Марунич напомнил, что прошлом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий рапортовало, что из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн.

"Естественно, реальный масштаб может быть гораздо шире. Это – немалые деньги, за которые финансируется армия и содержанцы – управляющие незаконными "республиками". Так что дальше? Будем пропускать в страну выращенную на полях оккупированного Донбасса пшеницу? А может, такая пшеница уже успешно едет через Украину в Польшу и другие страны Евросоюза? Господа реформаторы, не время ли разобраться – санкции в отношении РФ и оккупированных территорий – они реальные? Или же санкции у нас существуют на бумаге, как очередной миф, иллюзия борьбы со злом?" – подытожил он.