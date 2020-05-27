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Матиос получил удостоверение адвоката

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в мае получил удостоверение адвоката в Совете адвокатов Волынской области.

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Матиос займется адвокатской деятельностью
Матиос займется адвокатской деятельностью
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос получил удостоверение адвоката, на информацию Национальной ассоциация адвокатов Украины обратило внимание издание "Судовий репортер".

Национальная ассоциация адвокатов сообщила, что Матиосу выдал удостоверение адвоката Совет адвокатов Волынской области, решение было принято 15 мая.

В этот же день удостоверения адвокатов получили еще девять бывших военных прокуроров и пять бывших сотрудников Генеральной прокуратуры.

Матиос окончил юридический факультет Черновицкого государственного университета имени Юрия Федьковича, является кандидатом юридических наук.

С августа 2014 года по сентябрь 2019-го он был главным военным прокурором Украины. В октябре Матиоса уволили в запас с правом ношения военной формы.

После появления информации в СМИ об адвокатском удостоверении Матиос разместил в Facebook притчу о том, "как нужно реагировать на провокации злых людей".

"Брутальных много... Но все пойдут на четыре буквы. Бодро и избитыми", – написал он.

https://www.facebook.com/MatiosAnatolii/posts/1585543008263480

Теги: военная прокуратура, Анатолий Матиос, адвокат
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