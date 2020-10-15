Мендель выиграла апелляцию по делу о взятке в КНУ имени Шевченко

В 2016 году журналистка Юлия Мендель, которая сейчас занимает должность пресс-секретаря президента Украины, написала статью, в которой заявила, что ее диссертацию не принимали до тех пор, пока не поставила $200 между страницами работы. В 2019 году Херсонский городской суд вынес решение в пользу ее научного руководителя, требовавшего опровергнуть содержание статьи. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции.

Херсонский апелляционный суд на заседании 15 октября удовлетворил апелляционную жалобу пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель по делу о взятке в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Херсонский городской суд 1 апреля 2019 года вынес решение в пользу доктора филологических наук, преподавателя КНУ Юрия Ковалива, который подал иск к Мендель о защите чести, достоинства, требуя опровержения ее публикации и взыскания 1 тыс. грн морального ущерба. Имен фигурантов в материалах суда, опубликованных в Едином реестре досудебных решений, не указывают, но "Радіо Свобода" сообщает, что речь идет именно о Мендель и ее научном руководителе.

Согласно этому решению, Мендель и издание Politico должны были опровергнуть информацию, изложенную в статье "Как продаются дипломы в украинских университетах" от 30 января 2016 года. В этом материале Мендель заявила, что ее диссертацию не принимали до тех пор, пока не поставила $200 между страницами.

По результатам защиты она получила научную степень кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература.

"Я наблюдала, как мой уважаемый профессор современной украинской литературы перелистывал страницы. Мое лицо покраснело от стыда, но я никогда не забуду, что он сказал, когда он нашел то, что искал: "Теперь я вижу. Ваша работа хорошая", – говорилось в статье. Имени своего научного руководителя она не называла.

Эту цитату, а также фразу о $200 между страницами, согласно решению суда первой инстанции, следовало опровергнуть. Мендель подала апелляцию, которую суд удовлетворил.

Адвокат преподавателя Ольга Йигит сказала "Радіо Свобода", что решит, подавать ли кассационную жалобу, после того, как ознакомится с полным текстом решения суда.

Пресс-секретарю Зеленского 34 года. Она работала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Украина" и "Интер", писала статьи для The New York Times, сотрудничала с Politico, VICE News, Spiegel Online и другими СМИ, была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.

Мендель в июле 2019-го выиграла конкурс на должность пресс-секретаря президента, 3 июня был опубликован указ о ее назначении.