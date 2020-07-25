Пресс-секретарь Зеленского в июне заработала больше президента

В июне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заработала 46 217 грн. Об этом стало известно "Українським новинам".

В июне зарплата Мендель получила надбавку за интенсивность труда в размере 8700 грн Фото: Iuliia Mendel / Facebook

В июне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заработала 46 217 грн, в то время как глава государства получил в этом месяце 28 тыс. грн. Об этом Государственное управление делами сообщило в ответе на запрос "Українських новин".

По информации агентства, в июне зарплата Мендель состояла из 21 750 грн должностного оклада, 8700 грн надбавки за интенсивность труда, 15 767 грн выплаты за служебные командировки и премии.

Из начисленной суммы было выплачено 9 тыс. грн налогов и сборов, Мендель получила в июне 37 200 грн зарплаты.

Согласно ответу управления делами, в апреле и мае у пресс-секретаря была аналогичная зарплата.

По информации "Українських новин", на время карантина чиновникам ограничили зарплату 47,2 тыс. грн. До установления ограничения зарплата Мендель не превышала эту сумму, но в январе ей было начислено 52,5 тыс. грн.

Минимальная зарплата в Украине в 2020 году установлена на уровне 4723 грн.

Средняя официальная зарплата в Украине, по данным Государственной службы статистики, в мае составила 10 542 грн, что на 112 грн больше, чем было в апреле.