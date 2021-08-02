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Мэр города в Сумской области заявил о перевороте и попытке лишить его должности

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Мэр города Бурын Виктор Ладуха утверждает, что за "переворотом" стоит нардеп от "Слуги народа" Максим Гузенко
Мэр города Бурын Виктор Ладуха утверждает, что за "переворотом" стоит нардеп от "Слуги народа" Максим Гузенко
Фото: 24tv.ua

В Бурынской объединенной территориальной общине в Сумской области местная территориальная избирательная комиссия обратилась в Центризбирком по поводу проведения повторных выборов городского головы. Действующий мэр Виктор Ладуха назвал ситуацию попыткой переворота, сообщил 31 июля "24 канал".

По данным журналистов, основанием для новых выборов заявители назвали то, что городской голова якобы не вовремя написал заявление о регистрации на должности. Сам Ладуха отметил, что в декабре 2020 года принял присягу, и только через восемь месяцев его проигравший оппонент с помощью Харьковского апелляционного суда отменяет постановление о регистрации.

"Однако постановление о назначении мэра отменить нельзя, как отметили юристы. Виктор Ладуха уже произнес присягу, поэтому постановление утратило силу. В то же время председатель ТИК Анна Наталич, по словам юристов, не колебалась. Вместе с несколькими заинтересованными членами комиссии проголосовала за назначение перевыборов на 26 сентября", – говорится в сюжете телеканала.

Ладуха заявил, что эти события в Бурыне – переворот, за которым стоит нардеп от "Слуги народа" Максим Гузенко, чья компания "обрабатывает почти 1,5 тыс. га земли, которая принадлежит Дьяковской тюрьме, но в бюджет не платит ни копейки". По информации местных жителей, за использование земли агрофирма должна платить как минимум 20 млн грн.

"Это скрытая аренда, целью которой является уклонение от уплаты налогов в местные бюджеты. По данному факту городским советом было подано заявление в соответствующие правоохранительные органы", – рассказал журналистам инспектор по использованию земельных ресурсов Бурынского городского совета Николай Сергиенко.

"Если народный депутат, то он не должен платить налоги или арендную плату?" – заявил Ладуха.

"24 канал" пишет, что исполнителем "переворота" в мэрии назвали конотопского прокурора Андрея Наталича.

"По их словам, в подтверждение тому есть видео, на котором зафиксировано, как к государственному регистратору сначала следует Анна Наталич, руководитель Бурынской ТИК. За ней следует ее муж – прокурор, который, возможно, и давил на чиновников, чтобы те внесли изменения в государственный реестр и лишили Ладуху полномочий городского головы. Несмотря на это, государственные регистраторы, по словам представителей действующей власти, не согласились вносить изменения. Поэтому, как рассказывают в Бурыне, там подыскивают "черных" регистраторов. Из-за этого городской совет уже обратился к Нацполиции с заявлением о совершении преступления", – подытожили авторы материала.

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Видео: 24tv.ua
Теги: выборы, Слуга народа, мэр, нардеп, Максим Гузенко
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