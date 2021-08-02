Мэр города в Сумской области заявил о перевороте и попытке лишить его должности

По данным журналистов, основанием для новых выборов заявители назвали то, что городской голова якобы не вовремя написал заявление о регистрации на должности. Сам Ладуха отметил, что в декабре 2020 года принял присягу, и только через восемь месяцев его проигравший оппонент с помощью Харьковского апелляционного суда отменяет постановление о регистрации.

"Однако постановление о назначении мэра отменить нельзя, как отметили юристы. Виктор Ладуха уже произнес присягу, поэтому постановление утратило силу. В то же время председатель ТИК Анна Наталич, по словам юристов, не колебалась. Вместе с несколькими заинтересованными членами комиссии проголосовала за назначение перевыборов на 26 сентября", – говорится в сюжете телеканала.

Ладуха заявил, что эти события в Бурыне – переворот, за которым стоит нардеп от "Слуги народа" Максим Гузенко, чья компания "обрабатывает почти 1,5 тыс. га земли, которая принадлежит Дьяковской тюрьме, но в бюджет не платит ни копейки". По информации местных жителей, за использование земли агрофирма должна платить как минимум 20 млн грн.

"Это скрытая аренда, целью которой является уклонение от уплаты налогов в местные бюджеты. По данному факту городским советом было подано заявление в соответствующие правоохранительные органы", – рассказал журналистам инспектор по использованию земельных ресурсов Бурынского городского совета Николай Сергиенко.

"Если народный депутат, то он не должен платить налоги или арендную плату?" – заявил Ладуха.

"24 канал" пишет, что исполнителем "переворота" в мэрии назвали конотопского прокурора Андрея Наталича.

"По их словам, в подтверждение тому есть видео, на котором зафиксировано, как к государственному регистратору сначала следует Анна Наталич, руководитель Бурынской ТИК. За ней следует ее муж – прокурор, который, возможно, и давил на чиновников, чтобы те внесли изменения в государственный реестр и лишили Ладуху полномочий городского головы. Несмотря на это, государственные регистраторы, по словам представителей действующей власти, не согласились вносить изменения. Поэтому, как рассказывают в Бурыне, там подыскивают "черных" регистраторов. Из-за этого городской совет уже обратился к Нацполиции с заявлением о совершении преступления", – подытожили авторы материала.