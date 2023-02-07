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Мэрия Днепра выиграла апелляцию и отсудила аэропорт у Коломойского – Филатов

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Иск по поводу аэропорта Днепровский горсовет подал в сентябре 2021 года
Иск по поводу аэропорта Днепровский горсовет подал в сентябре 2021 года
Фото: International Airport Dnipro / Facebook

Городской совет Днепра совместно с Национальным антикоррупционным бюро выиграли апелляцию и отсудили аэропорт у бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщил в Telegram мэр Днепра Борис Филатов.

"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского... Тогда все говорили, что надо ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь – после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес, мы выиграли это дело", – отметил он.

Мэр подчеркнул, что впереди еще рассмотрение дела в кассационном суде, но он уверен, что мэрия выиграет и там.

"И хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэропорт уже вырван из его [Коломойского] рук. А после украинской победы сюда наконец зайдут лоукосты, поэтому днепряне и все желающие смогут летать за границу по адекватным ценам", – добавил Филатов.

Контекст:

Иск в суд Днепровский горсовет подал в сентябре 2021 года, отмечает LIGA.net. Мэрия требовала признать противоправным и отменить приказ Госавиаслужбы о выдаче бессрочного сертификата на эксплуатацию аэродрома в Днепре.

Международный аэропорт Днепропетровск принадлежит госавиакомпании "Днеправиа", которая, в свою очередь, принадлежит ООО "Галтера" "с орбиты Коломойского", как пишет агентство. Объекты аэропорта оказались у Коломойского во время приватизации "Днеправиа", на балансе компании находился имущественный комплекс аэропорта.

В сентябре 2022 года Днепровский окружной админсуд отменил компании Коломойского право эксплуатации днепропетровского аэропорта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Борис Филатов, Игорь Коломойский, аэропорт, Днепр, горсовет, Госавиаслужба, апелляция, НАБУ, Днепровский горсовет, иск, суд, мэр, бизнесмен
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