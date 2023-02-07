Мэрия Днепра выиграла апелляцию и отсудила аэропорт у Коломойского – Филатов

"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского... Тогда все говорили, что надо ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь – после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес, мы выиграли это дело", – отметил он.
Мэр подчеркнул, что впереди еще рассмотрение дела в кассационном суде, но он уверен, что мэрия выиграет и там.
"И хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэропорт уже вырван из его [Коломойского] рук. А после украинской победы сюда наконец зайдут лоукосты, поэтому днепряне и все желающие смогут летать за границу по адекватным ценам", – добавил Филатов.
Иск в суд Днепровский горсовет подал в сентябре 2021 года, отмечает LIGA.net. Мэрия требовала признать противоправным и отменить приказ Госавиаслужбы о выдаче бессрочного сертификата на эксплуатацию аэродрома в Днепре.
Международный аэропорт Днепропетровск принадлежит госавиакомпании "Днеправиа", которая, в свою очередь, принадлежит ООО "Галтера" "с орбиты Коломойского", как пишет агентство. Объекты аэропорта оказались у Коломойского во время приватизации "Днеправиа", на балансе компании находился имущественный комплекс аэропорта.
В сентябре 2022 года Днепровский окружной админсуд отменил компании Коломойского право эксплуатации днепропетровского аэропорта.