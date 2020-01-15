Между Зеленским и Трампом есть какая-то химия – Ельченко

По словам посла Украины в США Владимира Ельченко, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал ему, что высокого мнения об украинском лидере Владимире Зеленском.

Ельченко: Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств многое зависит Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США

В Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США очень тепло относятся к Украине. Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко заявил 14 января на брифинге, который транслировался телеканалом "Прямий".

По словам посла, американский президент Дональд Трамп во время беседы с ним сказал, что высокого мнения об украинском лидере Владимире Зеленском.

"Он (Трамп – "ГОРДОН") уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств многое зависит", – сказал Ельченко.

Он отметил, что в Госдепартаменте США и Совете национальной безопасности "очень тепло" относятся к Украине. По словам посла, он ощущает это с момента приезда в Вашингтон.

"Это (отношения Украины и США. – "ГОРДОН") отношения реального партнерства. Это чувствуется как на личном уровне, так и на формальном", – добавил Ельченко.