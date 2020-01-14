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США в 2020 году выделят Украине более $1 млрд – Ельченко

По словам посла Украины в США Владимира Ельченко, Штаты выделят Украине экономическую и военную помощь.

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Ельченко отметил, что Украина получит $365 млн военной помощи
Ельченко отметил, что Украина получит $365 млн военной помощи
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США

США в 2020 году выделят Украине более $1 млрд. Об этом 14 января на брифинге сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму $250 млн со стороны Пентагона, и еще почти $450 млн – по линии Госдепа США – это уже экономическая помощь. Всего у нас выходит, что в этом году общая помощь со стороны США – $698 млн, и чисто военная помощь – $365 млн", – сказал Ельченко.

По его словам, уже выделено $250 млн. Еще $50 млн выделят в случае выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще $50 млн – остатки с предыдущих лет, которые не были реализованы.

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

В конце августа президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона, сообщало издание Politico.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона.

Теги: США, Украина, Пентагон, Владимир Ельченко, военная помощь, Белый дом, помощь
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