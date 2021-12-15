В МИД Украины заявили, что находятся на связи с журналистом Цимбалюком, которого в РФ обвиняют в экстремизме

"Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве – на связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", – заявил он 15 декабря.

Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою pic.twitter.com/PYv4QEPL18 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 15, 2021

Обвинения против Цимбалюка осудила также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она напомнила, что Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в РФ.

"РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности", – написала Денисова в Facebook.

Она сообщила, что журналиста обвиняют в экстремизме и хотят открыть несколько административных дел о разжигании ненависти или вражды.

"Также на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ, обвиняющие Романа в шпионской деятельности. Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", – заявила омбудсмен.