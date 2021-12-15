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В МИД Украины заявили, что находятся на связи с журналистом Цимбалюком, которого в РФ обвиняют в экстремизме

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В МИД прокомментировали информацию об открытии дела против Цимбалюка
В МИД прокомментировали информацию об открытии дела против Цимбалюка
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины находится на связи с журналистом УНИАН Романом Цимбалюком, которого в России обвиняют в экстремизме. Об этом в Twitter заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве – на связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", – заявил он 15 декабря.

Обвинения против Цимбалюка осудила также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она напомнила, что Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в РФ.

"РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности", – написала Денисова в Facebook.

Она сообщила, что журналиста обвиняют в экстремизме и хотят открыть несколько административных дел о разжигании ненависти или вражды.

"Также на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ, обвиняющие Романа в шпионской деятельности. Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", – заявила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/448706409943970

Контекст:

Пропагандистское российское издание RT 8 декабря сообщило, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Сам корреспондент заявил, что последние 13 лет живет в столице РФ, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал. "Я почитаю, подумаю, что они хотят… На самом-то деле, я всегда говорю: я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это возможно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", – сказал Цимбалюк.

13 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Власти РФ собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды).

Полозов отметил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.

Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме. "Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью", – написал журналист.

Также Цимбалюк заявил, что его преследуют в РФ за "разжигание межнациональной розни" в отношении россиян.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Людмила Денисова, Роман Цимбалюк, журналисты, Олег Николенко
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