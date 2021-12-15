В МИД Украины заявили, что находятся на связи с журналистом Цимбалюком, которого в РФ обвиняют в экстремизме

"Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве – на связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", – заявил он 15 декабря.
Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою pic.twitter.com/PYv4QEPL18— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 15, 2021
Обвинения против Цимбалюка осудила также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она напомнила, что Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в РФ.
"РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности", – написала Денисова в Facebook.
Она сообщила, что журналиста обвиняют в экстремизме и хотят открыть несколько административных дел о разжигании ненависти или вражды.
"Также на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ, обвиняющие Романа в шпионской деятельности. Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", – заявила омбудсмен.
Пропагандистское российское издание RT 8 декабря сообщило, что Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Сам корреспондент заявил, что последние 13 лет живет в столице РФ, власти знают его адрес, тем не менее повестки он не получал. "Я почитаю, подумаю, что они хотят… На самом-то деле, я всегда говорю: я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это возможно делать в международно признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", – сказал Цимбалюк.
13 декабря адвокат Николай Полозов сообщил, что Цимбалюка обвинили в экстремизме. Власти РФ собираются открыть несколько административных дел по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России (возбуждение ненависти либо вражды).
Полозов отметил, что будет представлять интересы Цимбалюка в России.
Цимбалюк прокомментировал 14 декабря в Facebook обвинения в экстремизме. "Поворот в моей репортерской работе любопытный, итог – закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвем. Деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью", – написал журналист.
Также Цимбалюк заявил, что его преследуют в РФ за "разжигание межнациональной розни" в отношении россиян.