МИД Украины прокомментировало фейк о том, что на Ровенской АЭС удерживают российских атомщиков

"Никаких российских специалистов-атомщиков на Ровенской АЭС не было и нет. Четверо вооруженных граждан России сопровождали груз элементов ядерного топлива, прибывшего на атомную станцию до 24 февраля 2022 года. С момента прибытия груза указанные лица обеспечивали его охрану до завершения разгрузки в соответствии с условиями контракта", – отметили в релизе.

После передачи груза украинской стороне 23 марта разоруженные россияне покинули территорию Ровенской АЭС.

В МИД добавили, что россияне находятся в отеле по собственной воле и не высказывают желания возвращаться в РФ.

"В случае изменения планов российских граждан украинская сторона готова оказать им содействие в возвращении на территорию РФ в соответствии с существующими процедурами", – подчеркнули в министерстве.