Министр аграрной политики Украины: Все схемы расследуются, и землю должны вернуть народу. Но это непросто – на правосудие уйдут годы

Лещенко: Сегодня украинцы обращаются в Госгеокадастр, но нам нечего передавать Фото: Роман Лещенко / Facebook

"Мы даже по карте видим, как и когда разбазаривали земли в зависимости от того, какой политический клан был у власти. Когда руководили донецкие – концентрировали земли в Донецкой и Луганской областях, когда представители Днепропетровской области – распределяли землю в этом регионе", – рассказал он.

По словам Лещенко, у этих преступлений нет срока давности.

"Следовательно, чиновники должны нести ответственность. Все схемы расследуются, и земля должна вернуться. Но это непростое дело. Мы передали материалы в правоохранительные органы. Мы понимаем, что на правосудие уйдут годы. Но уже сейчас мы выложим данные в открытый доступ, чтобы люди могли видеть, где и кому принадлежат земли", – пообещал он.

Он подчеркнул, что земли, которые незаконно оказались в частных руках, должны были отойти территориальным общинам.

"Сегодня украинцы обращаются в Госгеокадастр, но нам нечего передавать. Если бы то, что мы делаем сейчас, было сделано 10–15 лет тому назад, у нас был совсем другой баланс земель коммунальной и государственной собственности", – отметил министр.

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