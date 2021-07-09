Министр времен Януковича хочет возглавить "Мистецький арсенал". Оппонентов он назвал "козленками"

Кулиняк родился в 1969 году, по образованию он скрипач Фото: Михайло Кулиняк / Facebook

Он поблагодарил тех, кто поддержал его кандидатуру на конкурсе.

"Получил четыре голоса от комиссии, для победы не хватило одного. Будет новый повторный конкурс", – сообщил бывший министр.

По словам Кулиняка, "некоторые претенденты, которые даже собачьей будки в своей жизни не построили, вели себя как хозяева жизни".

"Откровенное хамство, которое, к сожалению, было поддержано некоторыми членами комиссии... Ну, и конечно не обошлось без комментариев таких себе козленков, которые, став лузерами, пишут, не понимая, что всегда надо искать проблемы в себе прежде всего. Приходите, козленки, в Лавру, выгонят из вас бесов", – заявил экс-министр.

Один из участников комиссии Глеб Вышлинский написал 6 июля в Facebook, что голосование было тайным. На должность претендовали 10 человек.

"Хотя большинство комиссии приняло решение голосовать за кандидатов на директора "Мистецького арсеналу" тайно, мне нечего скрывать. Для меня [действующий директор] Олеся Островская в этот раз была сильнейшим кандидатом", – отметил он.

"Это просто безумие, что такой человек, как Кулиняк, вновь появился из вонючего болота прошлого. При Януковиче он не имел никакой субъектности и был лишь марионеткой, функцией которой была поддержка клептократических механизмов в рабочем состоянии и игра на скрипке на днях рождения гаранта", – написал в Facebook экс-директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко.

Он высказал предположение, что Офису президиента понадобятся "эти способности" Кулиняка.

В интервью Общественному, которое було опубликовано 25 июня, экс-министр заявил, что сказал, что не попал под люстрацию, потому что не возглавлял министерство с 2012 года.