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Продан: Украине нужна стратегия развития диалога государства и бизнеса

В Украине в массовом сознании понятие лоббизма искажено и ассоциируется с "передачей чемоданов с наличными", такое понимание досталось в наследство еще с советских времен, заявил эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан.

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Мирослав Продан: На самом деле речь ведется о целенаправленной, инициативной, законодательно урегулированной деятельности
Мирослав Продан: На самом деле речь ведется о целенаправленной, инициативной, законодательно урегулированной деятельности
Фото: Мирослав Продан / Facebook

Эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан в блоге на сайте "Корреспондент" проанализировал развитие и перспективы диалога бизнеса и власти в Украине через практику лоббизма в США.

По словам Продана, в либеральных экономических системах государство выполняет роль арбитра, который равноудален от всех промышленно-финансовых влияний, а любые преимущества, которые государственные чиновники отдают тем или иным бизнесменам при равных условиях, рассматриваются как противоправные посягательства на установленный экономический строй.

"В диалоге бизнеса и власти заинтересованы обе стороны: государству необходимо создание новых рабочих мест, чтобы население не люмпенизировалось, появление новых стабильных налогоплательщиков, чтобы решать разнообразные социальные вопросы. Бизнесу же нужны четкие правила игры, оптимальные налоги, позволяющие удерживать всю социальную инфраструктуру, и оставляющие место для развития, снижения коррупционной составляющей, стабильность и устойчивость развития", – пишет эксперт.

Что касается лоббирования как одного из цивилизованных способов коммуникации бизнеса и власти, Мирослав Продан отмечает, что в Украине в массовом сознании оно искаженно устойчиво ассоциируется с передачей чемоданов с наличными, "дерибаном" сфер влияния и "распилом" бюджетных средств. Такое понимание лоббизма досталось в наследство еще из советских СМИ, где "клеймили позором" западных лоббистов, подчеркивает он.

"На самом деле речь ведется о целенаправленной, инициативной, законодательно урегулированной деятельности, направленной на продвижение легальными методами законопроектов или проектов других нормативно-правовых актов. Скажем, что может быть нелегального в организации и проведении круглого стола посвященного законопроекту, распространении презентации, инфографики, буклетов публичного информирования, проведении пресс-конференции, организации форумов или других форм интенсификации общественного мнения? Именно об этом идет речь, когда мы говорим о лоббизме, как социально-политическом инструменте", – отмечает Продан.

Как пример эксперт приводит США, где в 1996 году благодаря правильно развернутой информационной кампании и путем концентрации усилий на лоббировании Microsoft удалось заблокировать поправки к иммиграционному законодательству, которое значительно ухудшало положение трудовых иммигрантов, поскольку в штате корпорации работало значительное количество именно таких сотрудников. В США лоббистская деятельность регулируется законодательством, она легализована, а ее субъекты платят налоги на свою деятельность и руководствуются специальным моральным кодексом.

Продан видит целесообразность в утверждении в Украине на уровне Кабинета Министров Украины программно-политического документа вроде стратегии развития диалога государства и бизнеса, которым будут предусмотрены основные формы, направления, инструменты, мероприятия по интенсификации коммуникации бизнеса и власти. По задумке эксперта, документ должен базироваться на опыте введения лучших мировых практик такого диалога и привлечения интеллектуального потенциала бизнес-структур в сферу публичного управления.

Теги: налоги, коррупция, бизнес, Мирослав Продан, власть, лоббисты
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