Мирослава Гонгадзе позглавит "Голос Америки" в Восточной Европе и вернется в Украину

Гонгадзе отметила, что для нее большая честь продолжить семнадцатилетнюю карьеру в "Голосе Америки" в роли руководителя в Восточной Европе Фото: Myroslava Gongadze / Facebook

Отмечается, что Гонгадзе, которая с 2004 года работает в "Голосе Америки" в США, и к настоящему моменту занимала должность начальника украиноязычной службы VOA в Вашингтоне, в 2022 году переедет в Киев.

Как пояснили в компании, на фоне " усиления наращивания российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму Гонгадзе будет информировать мировую аудиторию об агрессивной позиции Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе".

"Голос Америки" ожидает, что в новой должности Гонгадзе "расширит охват в регионе, страдающем от гибридной войны и дезинформации".

"Для меня большая честь продолжить мою семнадцатилетнюю карьеру в "Голосе Америки" в моей новой роли руководителя в Восточной Европе... Я с нетерпением жду возможности освещать Украину, ключевое поле битвы в глобальной борьбе за демократию, и регион в целом для мировой аудитории", – заявила Гонгадзе.

В своем Facebook она отметила также, что 20 лет в США помогли ей понять, "куда стремится душа".

"Ждите скоро в Украине, теперь в новой роли. Буду развивать вещание "Голоса Америки" в регионе для глобальной англоязычной службы. Киев сегодня – линия фронта в борьбе за демократию и я горжусь, что имею такую невероятную возможность быть на линии фронта с дезинформацией", – написала журналистка.