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ПОЛИТИКА

Мирослава Гонгадзе позглавит "Голос Америки" в Восточной Европе и вернется в Украину

Гонгадзе отметила, что для нее большая честь продолжить семнадцатилетнюю карьеру в "Голосе Америки" в роли руководителя в Восточной Европе
Гонгадзе отметила, что для нее большая честь продолжить семнадцатилетнюю карьеру в "Голосе Америки" в роли руководителя в Восточной Европе
Фото: Myroslava Gongadze / Facebook

Американская международная радиокомпания "Голос Америки" (The Voice of America, VOA) назначила первым руководителем в Восточной Европе журналиста Мирославу Гонгадзе. Об этом сообщили 20 декабря на сайте "Голоса Америки".

Отмечается, что Гонгадзе, которая с 2004 года работает в "Голосе Америки" в США, и к настоящему моменту занимала должность начальника украиноязычной службы VOA в Вашингтоне, в 2022 году переедет в Киев.

Как пояснили в компании, на фоне " усиления наращивания российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму Гонгадзе будет информировать мировую аудиторию об агрессивной позиции Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе".

"Голос Америки" ожидает, что в новой должности Гонгадзе "расширит охват в регионе, страдающем от гибридной войны и дезинформации".

"Для меня большая честь продолжить мою семнадцатилетнюю карьеру в "Голосе Америки" в моей новой роли руководителя в Восточной Европе... Я с нетерпением жду возможности освещать Украину, ключевое поле битвы в глобальной борьбе за демократию, и регион в целом для мировой аудитории", – заявила Гонгадзе.

В своем Facebook она отметила также, что 20 лет в США помогли ей понять, "куда стремится душа". 

"Ждите скоро в Украине, теперь в новой роли. Буду развивать вещание "Голоса Америки" в регионе для глобальной англоязычной службы. Киев сегодня – линия фронта в борьбе за демократию и я горжусь, что имею такую невероятную возможность быть на линии фронта с дезинформацией", – написала журналистка.

https://www.facebook.com/myroslava.gongadze/posts/6670390949669086

Контекст:

Гонгадзе родилась в Бережанах Тернопольской области в 1972 году (девичья фамилия – Петришин).

В начале 90-х годов начала заниматься журналистикой. В 1993-м пришла работать в отдел информации львовской газеты "Post-Поступ". В этом же году начала сотрудничать с журналистом Георгием Гонгадзе – была помощником режиссера документального фильма Георгия "Тени войны".

В 1995-м вышла замуж за Гонгадзе, а через два года у пары родились дочери-близнецы. В 1997-м получила степень магистра гражданского права во Львовском университете. Через два года начала работать главой отдела по СМИ международного пресс-центра на телеканале СТБ.

Вместе с мужем занималась расследованиями деятельности тогдашнего руководства страны. После убийства Гонгадзе в 2000 году выехала в США вместе с дочерьми, где получила политическое убежище. Устроилась работать в украинской редакции "Голоса Америки" и на "Радио Свобода".

Известна как борец за права человека и свободу прессы. В 2010 году заняла 52-е место в рейтинге самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Была модератором первых общенациональных дебатов в Украине, посвященных внеочередным выборам в Верховную Раду Украины в 2014 году.

В 2021 году закончила годичное обучение по стипендии Фонда Нимана для журналистики в Гарвардском университете, где сосредоточилась на стратегиях освещения российской информационной войны.

Теги: СМИ, Мирослава Гонгадзе, журналисты, российская агрессия, Голос Америки, дезинформация
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