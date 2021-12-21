Мирослава Гонгадзе позглавит "Голос Америки" в Восточной Европе и вернется в Украину

Отмечается, что Гонгадзе, которая с 2004 года работает в "Голосе Америки" в США, и к настоящему моменту занимала должность начальника украиноязычной службы VOA в Вашингтоне, в 2022 году переедет в Киев.
Как пояснили в компании, на фоне " усиления наращивания российских сил вдоль границы Украины и в оккупированном Россией Крыму Гонгадзе будет информировать мировую аудиторию об агрессивной позиции Кремля в Восточной Европе и влиянии России и Китая в регионе".
"Голос Америки" ожидает, что в новой должности Гонгадзе "расширит охват в регионе, страдающем от гибридной войны и дезинформации".
"Для меня большая честь продолжить мою семнадцатилетнюю карьеру в "Голосе Америки" в моей новой роли руководителя в Восточной Европе... Я с нетерпением жду возможности освещать Украину, ключевое поле битвы в глобальной борьбе за демократию, и регион в целом для мировой аудитории", – заявила Гонгадзе.
В своем Facebook она отметила также, что 20 лет в США помогли ей понять, "куда стремится душа".
"Ждите скоро в Украине, теперь в новой роли. Буду развивать вещание "Голоса Америки" в регионе для глобальной англоязычной службы. Киев сегодня – линия фронта в борьбе за демократию и я горжусь, что имею такую невероятную возможность быть на линии фронта с дезинформацией", – написала журналистка.
Гонгадзе родилась в Бережанах Тернопольской области в 1972 году (девичья фамилия – Петришин).
В начале 90-х годов начала заниматься журналистикой. В 1993-м пришла работать в отдел информации львовской газеты "Post-Поступ". В этом же году начала сотрудничать с журналистом Георгием Гонгадзе – была помощником режиссера документального фильма Георгия "Тени войны".
В 1995-м вышла замуж за Гонгадзе, а через два года у пары родились дочери-близнецы. В 1997-м получила степень магистра гражданского права во Львовском университете. Через два года начала работать главой отдела по СМИ международного пресс-центра на телеканале СТБ.
Вместе с мужем занималась расследованиями деятельности тогдашнего руководства страны. После убийства Гонгадзе в 2000 году выехала в США вместе с дочерьми, где получила политическое убежище. Устроилась работать в украинской редакции "Голоса Америки" и на "Радио Свобода".
Известна как борец за права человека и свободу прессы. В 2010 году заняла 52-е место в рейтинге самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".
Была модератором первых общенациональных дебатов в Украине, посвященных внеочередным выборам в Верховную Раду Украины в 2014 году.
В 2021 году закончила годичное обучение по стипендии Фонда Нимана для журналистики в Гарвардском университете, где сосредоточилась на стратегиях освещения российской информационной войны.