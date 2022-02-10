Мосийчук обвинил телеканал "Дом" в цензуре из-за вопросов к Лещенко

"Из-за неудобных вопросов к члену наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергею Лещенко меня только что выбросили/выключили из эфира программы Лейлы Мамедовой и Георгия Беркадзе "Презумпция виновности" на телеканале "Дом", героем которой был этот горе-железнодорожник! А Лещенко отказался отвечать на вопросы, связанные с "Укрзалізницею" и коррупцией в госкорпорации, потому что ему якобы запретил это делать председатель наблюдательного совета!" – написал политик.

Позже Мосийчук поделился в Telegram постом канала MediaKiller, где указано, что его убрали из эфира после вопросов к Лещенко о его связях с бизнесменом Виктором Пинчуком.

"Примечательно, что Мосийчуку обещали включение до конца эфира, но тема пинчуковского "Интерпайпа" для власти оказалось болезненной: на фоне заявленной [президентом Украины Владимиром] Зеленским деолигархизации УЗ ежегодно закупает продукцию трубопрокатного завода олигарха на сотни миллионов гривен (в 2021 году из бюджета было потрачено свыше 600 млн гривен на закупку одних только колес для вагонов). Поэтому на канале "Дом" не гнушаются использовать цензуру, чтобы "отбить" неудобные темы для "Зеленского и ко", – сказано в сообщении канала.