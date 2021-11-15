Москаль посоветовал Ольшанскому надевать носки, а тот ему – снять трусы

Москаль утверждал, что олигархи в Украине отношения к стоимости газа не имеют. По его словам, занимается этими вопросами "Нафтогаз України", который устанавливает цены для населения, коммунальных предприятий и коммерческих структур.

Его пытался перебить Александр Ольшанский, на что Москаль отреагировал негативно. Он попросил дать ему высказаться до конца, а также "читать свой смартфон" и "надевать носки" перед тем, как приходить в студию.

В ответ Ольшанский предложил Москалю "снять трусы".