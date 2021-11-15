Москаль посоветовал Ольшанскому надевать носки, а тот ему – снять трусы

Москаль утверждал, что олигархи в Украине отношения к стоимости газа не имеют. По его словам, занимается этими вопросами "Нафтогаз України", который устанавливает цены для населения, коммунальных предприятий и коммерческих структур.
Его пытался перебить Александр Ольшанский, на что Москаль отреагировал негативно. Он попросил дать ему высказаться до конца, а также "читать свой смартфон" и "надевать носки" перед тем, как приходить в студию.
В ответ Ольшанский предложил Москалю "снять трусы".
Геннадию Москалю 71 год. Он был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации в июле 2015 года и ушел в отставку весной 2019-го. До этого возглавлял Луганскую военно-гражданскую областную администрацию, был депутатом Верховной Рады шестого и седьмого созывов.
7 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Его заместителем стал президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.