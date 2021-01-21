Москаль: В Украине к власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться этому не хотят

Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль считает, что в экономических вопросах украинская власть "мечется из одной крайности в другую".

Бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль раскритиковал украинскую власть за ее решение ограничить стоимость газа для населения. Его реакцию "Телеграф" опубликовал 21 января.

"Выглядит это, будто "суперскидка" в супермаркете. Ведь это семь [грн за 1 м³], а не шесть. Что вы голову морочите? Между тем десятки компаний в Украине и так предлагают газ по 7,15 грн за м³ – без всяких постановлений и так далее, без шума-крика. Почему происходит то, что происходит? Потому что к власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться этому не хотят", – сказал он.

Политик отметил, что, договариваясь с Международным валютным фондом (МВФ), Украина пообещала, что государство не будет регулировать цены на газ.

"Наши Кабмин и президент подписывают все, чтобы получить кредиты. А когда получили, забывают, что подписали... Нужно быть последовательными: или отказываться от услуг МВФ, как это сделала та же Венгрия, или, если уже взяли на себя определенные обязательства, выполнять их. А то народ поднял крик-шум, перекрывает улицы, дороги, проводит митинги. И власть тут же: "Ой, все! Будем снижать". Мечемся из одной крайности в другую", – объяснил Москаль.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях.