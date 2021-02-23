На акции в поддержку Стерненко под Офисом президента начались стычки

У Офиса президента Украины, где проходит акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, одна из сторон распылила слезоточивый газ.

Под Офисом президента собралось около тысячи человек Фото: hromadske.ua

Во время акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которая проходит под Офисом президента Украины 23 февраля, произошли стычки между участниками акции и правоохранителями. Об этом сообщает "Интерфакс-Украиїна".

По информации агентства, одна из сторон применила слезоточивый газ.

К 20.00 под ОПУ было около тысячи человек, сообщает hromadske. Люди скандируют "Зелю – в отставку", "Аваков – черт", "Стерненко – свободу", "Ганьба". В руках участники акции держат плакаты: "Нет репрессии", "Стерненко – патриот", "Авакова – в отставку".

В пресс-службе полиции сообщили, что у Офиса президента усилены меры безопасности.

"Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога", – отметили в релизе.

В Нацполиции подчеркнули, что правоохранители "в пределах своей компетенции реагируют на все провокации". Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форт-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.