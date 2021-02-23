Приговор Стерненко – угроза многим, кто слишком активен и готов идти против продажных правоохранителей и чиновников

Facebook взорвался постами с возмущением по поводу приговора Сергею Стерненко.

Ожидаемо и обоснованно: этот приговор угроза многим, кто слишком активен, слишком буйный или слишком смелый, готов идти с голыми руками против сильного противника, как коррумпированные мэры, продажные правоохранители или чиновники.

Этот приговор имеет мало общего с правосудием, в обосновании даже нарушены основополагающие принципы Конституции – "любые сомнения о недоказанности вины толкуются в пользу невиновности". Суд сделал все наоборот, потому что за "неприменение Основного закона" никто не накажет и не ответит.

Кстати, скоро увидите, как в других делах, где фигурируют чиновники или силовики, данный принцип будет использован или уже используется на полную, чтобы наоборот помочь избежать ответственности.

Обратите внимание хотя бы на дела по убийству Гандзюк или маленького Кирилла Тлявова ("дело Переяслова"). В последнем судья из-за незначительных недостатков в оформлении доказательств признавал их недопустимыми... А в деле Стерненко даже грубые нарушения процесса не вызывали вопросов, наоборот – именно такие доказательства легли в основу обоснования приговора.

Наиболее интересный вопрос: как рискнула власть создать себе врага и соперника именно на основе несправедливости, на неравности перед законом – едва ли не главной боли и запросе украинского общества! Неужели эмоции не выдержали, или здесь есть какой-то глубокий смысл?

Не сигнал ли это всем нам: "за что" всегда найдется, был бы человек. Классическая советчина. И мы в этой системе никто, и рычагов влияния у нас никаких, если продолжим проглатывать и стоять в стороне, пока нас лично это не касается.

Источник: Olena Sotnyk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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