В Одессе произошли столкновения между полицией и сторонниками Стерненко

После приговора одесскому активисту Сергею Стерненко его сторонники, собравшиеся возле Приморского райсуда, использовали петарды и дымовые шашки, а полиция применила слезоточивый газ.

23 февраля возле Приморского райсуда Одессы, который приговорил к семи годам лишения свободы активиста Сергея Стерненко, произошли столкновения между сторонниками Стерненко и правоохранителями. Об этом в ходе трансляции из Одессы рассказала журналистка "5 канала".

По ее словам, после оглашения приговора участники акции "жгли дымовые шашки, бросали петарды" и пытались заблокировать ворота, чтобы не могла проехать машина.

"Начались столкновения с правоохранителями, полиция оттеснила митингующих от ворот", – объяснила журналистка.

Она сообщила, что полиция применила слезоточивый газ, и это все то, что она сама видела.

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Видео: Думская Нет / YouTube

Возле суда присутствуют несколько десятков правоохранителей, часть из них – в полном обмундировании.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества.

Суд также постановил взять Стерненко под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года.

Щербич раньше был главой одной из местных ячеек пророссийской партии "Родина" (ее основатель –

2015 году Щербич обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что Стерненко, активист Руслан Демчук, а также тогдашний лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин похитили его, перевезли в Одессу, где удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Потом Щербича отпустили. Он вернулся домой и обратился в милицию, писала "Думская". Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что прокуратура запросила для него наказание в виде восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он говорит, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.