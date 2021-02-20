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Суд отложил вынесение приговора Стерненко по делу о похищении человека. Прокуратура просит для него восемь лет с конфискацией

Приморский районный суд назначил на 23 февраля заседание, на котором вынесет приговор для активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении депутата райсовета Сергея Щербича.

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Дело, в котором фигурируют Демчук (слева) и Стерненко (справа), расследуют с 2015 года
Дело, в котором фигурируют Демчук (слева) и Стерненко (справа), расследуют с 2015 года
Фото: Руслан Демчук / Facebook

Приморский районный суд Одессы на заседании 19 февраля не вынес приговор для активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Об этом сам Стерненко написал в Facebook. 

"Только что нам сообщили, что оглашение приговора сегодня не состоится. Отложили до вторника, 23 февраля, в 10.00. Это очень странно", – написал он. 

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Стерненко считает, что вынесение приговора перенесли из-за давления на суд со стороны Офиса президента и Офиса генпрокурора, которые "требуют немедленно посадить" его. 

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2951262621816734

Дело, в котором фигурируют Стерненко и Демчук, расследуют с 2015 года.

Щербич раньше был главой одной из местных ячеек пророссийской партии "Родина" (ее основатель – бывший депутат Одесского горсовета Игорь Марков, который после Революции достоинства уехал в Россию). "Ґрати" отмечают, что в 2020 году политсила сменила название и теперь это Партия Сергея Суханова.

В 2015 году Щербич обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что Стерненко, Демчук, а также тогдашний лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин похитили его, перевезли в Одессу, где удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Потом Щербича отпустили. Он вернулся домой и обратился в милицию, писала "Думская". Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что прокуратура запросила для него наказание в виде восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он говорит, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2950093668600296

В Приморском райсуде Одессы рассматривают еще одно дело, в котором фигурирует Стерненко.

В 2018 году на активиста в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Активисту инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия.

15 июня 2020 года Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Меру пресечения несколько раз продлевали, в конце января Приморский райсуд отпустил Стерненко на поруки.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Игорь Марков, Сергей Стерненко, Евгений Резвушкин, суд, Доверяй делам
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