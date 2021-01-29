Суд отменил домашний арест Стерненко

Приморский районный суд Одессы отпустил одесского активиста Сергея Стерненко на поруки народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому.

Приморский районный суд Одессы на заседании 29 января отменил домашний арест для одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом он сообщил в Facebook.

"Суд передал меня на личное поручительство народному депутату [от "Голоса"] Роману Лозинскому", – написал он.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Активисту инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест, последний раз ее продлевали в декабре.