В Одессе суд объявляет приговор Стерненко и Демчуку, возле суда собираются люди. Трансляция
23 февраля в Приморском райсуде Одессы проходило заседание, на котором объявляли приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата райсовета Сергея Щербича. Возле здания суда собирались сторонники активистов. Прямую трансляцию вел YouTube-канал "5 канала". Прокуратура ходатайствовала о восьми годах лишения свободы. Приговор собирались огласить 19 февраля, но заседание суда перенесли на 23 февраля.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.