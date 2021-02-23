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В Одессе суд объявляет приговор Стерненко и Демчуку, возле суда собираются люди. Трансляция

23 февраля в Приморском райсуде Одессы проходило заседание, на котором объявляли приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата райсовета Сергея Щербича. Возле здания суда собирались сторонники активистов. Прямую трансляцию вел YouTube-канал "5 канала". Прокуратура ходатайствовала о восьми годах лишения свободы. Приговор собирались огласить 19 февраля, но заседание суда перенесли на 23 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Возле суда собираются сторонники активистов
Возле суда собираются сторонники активистов
Фото: Вірослав Цюп'як / Facebook
видео

Видео 5 канал / YouTube
Теги: Одесса, приговор, трансляция, активист, Сергей Стерненко, суд, заседание
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