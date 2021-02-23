"Под крики ганьба". Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы

Одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы и конфискации половины всего имущества.

Приморский районный суд Одессы на заседании 23 февраля вынес приговор для активиста Сергея Стерненко по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича, его признали виновными, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Стерненко признали виновным по ч.2 ст. 146 (похищение человека), ч.2 ст. 187 (разбой), ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества.

Суд также постановил взять Стерненко по арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба".

Дело, в котором фигурирует Стерненко расследуют с 2015 года.

Щербич раньше был главой одной из местных ячеек пророссийской партии "Родина" (ее основатель –

2015 году Щербич обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что Стерненко, активист Руслан Демчук, а также тогдашний лидер одесского Автомайдана Евгений Резвушкин похитили его, перевезли в Одессу, где удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Потом Щербича отпустили. Он вернулся домой и обратился в милицию, писала "Думская". Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что прокуратура запросила для него наказание в виде восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он говорит, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.