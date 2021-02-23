"Голос" собирает подписи за отставку генпрокурора Венедиктовой из-за приговора Стерненко

Член парламентской фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что генпрокурор Ирина Венедиктова спровоцировала политическое решение и приговор активисту Сергею Стерненко, которого осудили на семь лет тюрьмы.

Юрчишин заявил, что Венедиктова не может занимать должность генпрокурора Фото: EPA

Член парламентской фракции "Голос" Ярослав Юрчишин анонсировал сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Об этом он сообщил в Facebook.

"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненко не вправе занимать должность генерального прокурора", – написал он.

Юрчишин также заявил, что вынесший обвинительный приговор судья находится "на крючке у правоохранительной системы" и "намеренно выбран только для зачитывания политически мотивированного решения".

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества.

Суд также постановил взять активиста под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с активистом Русланом Демчуком и тогдашним лидером одесского Автомайдана Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форд-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что прокуратура запросила для него наказание в виде восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он говорит, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.