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Приговор Стерненко вынес судья, который установил у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина – журналист

23 февраля одесского активиста Сергея Стерненко осудили на семь лет тюрьмы. Журналист Денис Казанский сообщает, что судил активиста Виктор Попревич, который у ворот своего особняка установил бюсты советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Стерненко объявлял приговор судья Виктор Попревич (на фото)
Стерненко объявлял приговор судья Виктор Попревич (на фото)
Скриншот: Sternenko / Facebook

Одесского активиста Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны на Донбассе установил у ворот своего особняка бюсты советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

"Видимо, никто другой выполнять заказ "Оппозиционной платформы – За жизнь" и [бывшего замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться", – отметил он.

Суд над Стерненко журналист назвал "мракобесием", которое "не имеет с правосудием ничего общего".

"В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3804522049627279

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества.

Суд также постановил взять активиста под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с активистом Русланом Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форд-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

Теги: Одесса, Иосиф Сталин, Ленин, Денис Казанский, Сергей Стерненко
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