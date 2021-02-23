Приговор Стерненко. Сторонники активиста анонсировали протесты в 19 городах

В 19 украинских городах, а также в Варшаве 23 февраля пройдут протестные акции из-за приговора одесскому активисту Сергею Стерненко.

Стерненко осудили на семь лет тюрьмы Фото: EPA

Сторонники одесского активиста Сергея Стерненко, которого осудили на семь лет, анонсировали массовые акции протестов. Список городов опубликован в Telegram-канале активиста.

В частности, акции пройдут в таких городах:

Харьков, 18.00, возле областной госадминистрации;

Львов,19.00, на площади Рынок;

Луцк, 18.00, у здания прокуратуры;

Днепр, 19.00, у областной прокуратуры;

Ивано-Франковск, 18.30, возле здания облгосадминистрации;

Полтава, 19.00, возле облгосадминистрации;

Ровно, 20.00, Майдан, возле памятника Шевченко;

Варшава, 20.00, у здания посольства Украины на аллее Шуха;

Тернополь, 19.00, возле здания областного управления МВД;

Винница, 19.00, на площади Небесной Сотни;

Одесса, 20.00, у памятника Дюку;

Черновцы, 18.00, на Центральной площади;

Кропивницкий, 18.30, на площади Героев Майдана;

Ужгород, 19.00, на Театральной площади;

Запорожье, 19.00, возле облгосадминистрации;

Кривой Рог, 18.00, в 95-м квартале у стелы Героев;

Суммы, 18.00, у памятника Шевченко;

Житомир, 18.00, возле облгосадминистрации;

Киев, 20.00, на улице Банковой.

Список городов обновляется в реальном времени.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества, такой же срок получил еще один фигурант дела, активист Руслан Демчук.

Суд также постановил взять активистов под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форд-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.