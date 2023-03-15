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На ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит законопроект о медицинском каннабисе – Железняк

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Законопроект предусматривает введение контроля за выращиванием конопли
Законопроект предусматривает введение контроля за выращиванием конопли
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада планирует на ближайшей пленарной неделе рассмотреть правительственный законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis). Об этом 15 марта сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"На ближайшей пленарной неделе парламент планирует рассмотреть [законопроект] №7457 о легализации использования медицинского каннабиса", – написал нардеп.

Законопроект предусматривает введение жесткого контроля за выращиванием конопли, производством и реализацией препаратов из нее.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины объясняла, что медицинский каннабис облегчает течение более чем 50 патологических состояний, среди которых:

  • посттравматические стрессовые расстройства, в частности полученные в результате военных действий;
  • неврологические заболевания;
  • болезни пищеварительного тракта;
  • хронические боли невропатического происхождения.

Кроме того, препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у людей с онкологическими заболеваниями.

Контекст:

Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть законопроет №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).

Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес президент Украины Владимир Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.

7 июля 2022 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

Теги: Верховная Рада, марихуана, законопроект, Ярослав Железняк
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