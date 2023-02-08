Рада планирует до конца лета 2023 года рассмотреть законопроект о легализации медицинской марихуаны

Документ рассматривает легализацию их использования в медицинских, промышленных целях, в научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Также в планах нардепов значатся другие резонансные законопроекты. Среди них проект, предусматривающий восстановление электронного декларирования для чиновников, судей и депутатов до завершения военного положения, о компенсации за поврежденное в результате российской агрессии жилье, а также о городе Киеве, который, предусматривает разделение должностей городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.