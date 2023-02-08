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Рада планирует до конца лета 2023 года рассмотреть законопроект о легализации медицинской марихуаны

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Девятая сессия украинского парламента началась 7 февраля
Девятая сессия украинского парламента началась 7 февраля
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины в первом полугодии планирует рассмотреть правительственный законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis). Это предусмотрено повесткой девятой сессии парламента, которую 7 февраля приняли народные депутаты.

Документ рассматривает легализацию их использования в медицинских, промышленных целях, в научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны. 

Также в планах нардепов значатся  другие резонансные законопроекты. Среди них проект, предусматривающий восстановление электронного декларирования для чиновников, судей и депутатов до завершения военного положения, о компенсации за поврежденное в результате российской агрессии жилье, а также о городе Киеве, который, предусматривает разделение должностей городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. 

Контекст:

Девятая сессия украинского парламента, согласно Конституции, началась  7 февраля. Она продлится до июля 2023 года.

Теги: Верховная Рада, Киев, КГГА, марихуана, законопроект, российская агрессия, декларирование
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