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Верховная Рада хочет вывести САП из Офиса генпрокурора и наделить ее главу новыми полномочиями – законопроект

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С августа 2022 года САП возглавляет Александр Клименко
С августа 2022 года САП возглавляет Александр Клименко
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook

В Верховной Раде Украины 31 января зарегистрирован законопроект №8402 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины и другое законодательство об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Предложенный проект предусматривает вывод САП из состава Офиса генпрокурора и ее реорганизацию в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры, со статусом отдельного юридического лица (аналогично областным прокуратурам).

В случае принятия изменений руководитель САП  будет находиться исключительно в административном подчинении генерального прокурора. Он сможет сам определять структуру и штат САП.

Глава реформированного органа получит полномочия разрешать споры о подследственности в уголовных производствах, которые могут относиться к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины. Кроме того, он получит полномочия, аналогичные полномочиям генерального прокурора в уголовных производствах в отношении народных депутатов Украины и судей Высшего антикоррупционного суда.

Законопроект предусматривает проведение каждые два года аудита эффективности деятельности САП, который будет проводиться комиссией в составе трех экспертов, определенных генпрокурором. По результатам проверки он может быть уволен.

Оклад руководителю нового органа предлагается установить на уровне 75 прожиточных минимумов. Это равняется 201 300 грн, исходя из размера ПМ на 1 января 2023 года. При этом в документе оговорено, что размер ежегодной премии прокурора не может составлять более 30% размера  от должностного оклада за год.

Контекст:

С августа 2022 года САП возглавляет Александр КлименкоПредыдущий глава САП Назар Холодницкий, который возглавлял ведомство с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. 

Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, САП, Офис генпрокурора, ВАКС
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