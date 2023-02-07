НАБУ объявило в розыск замглавы Сумского областного совета. Его подозревают в недекларировании 1,6 млн грн

Лысый был избран в Сумской облсовет от партии "Батьківщина" в 2020 году Фото: sorada.gov.ua

Об этом 7 февраля сообщил в Facebook пресс-центр НАБУ.

"Он не указал в декларации за 2020 год сведения о взятом им займе в размере 1,6 млн грн (эквивалентно $60 тыс. на дату подписания договора)", – говорится в сообщении.

Уголовное производство в отношении 39-летнего Лысого было открыто 8 февраля 2022 года по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации", отмечается на сайте НАБУ.

НАБУ и САП сообщили о подозрении Лысому 19 января 2023 года, добавил пресс-центр Нацбюро. По данным следствия, замглавы Сумского областного совета не задекларировал полученный в 2017 году заем в размере 1,6 млн грн, взятый под залог нежилого помещения площадью более 52 м2 в Сумах.

Указывается, что расследование этих фактов НАБУ и САП начали на основании заключения НАПК.