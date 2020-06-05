НАБУ завершило расследование в деле о декларировании недостоверной информации Трухановым

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по одному из дел о недостоверном декларировании доходов мэра Одессы Геннадия Труханова. Его подозревают в сокрытии имущества на 16,3 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование факта внесения недостоверной информации в электронную декларацию за 2017 год одесским городским головой Геннадием Трухановым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня защите подозреваемого открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (санкция статьи – штраф до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, Труханов в 2015–2016 годах не задекларировал имущество бывшей жены, с которой вместе проживал, на общую сумму более 51 млн грн.

"Мэром Одессы не задекларированы: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации за 2017 год чиновник не внес состояние на общую сумму 16,3 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования", – говорится в сообщении.

Это – второе подозрение Труханову в совершении преступления, квалифицированного по ст. 366-1 УК Украины. В марте 2019 года ему инкриминировали внесение недостоверных сведений в электронную декларацию за 2015–2016 годы.