Начальнику администрации Бердянского порта сообщили о подозрении в нанесении ущерба на 2,5 млн грн

По версии правоохранителей, начальник администрации Бердянского морского порта участвовал в схеме, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании деньги за фактически непоставленное оборудование.

Правоохранители также задержали заместителя начальника и инженера Бердянского морского порта Фото: bmtport.com.ua

19 февраля правоохранители сообщили о подозрении начальнику администрации Бердянского морского порта в злоупотреблении служебным положением. Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В рамках расследования детективы задержали еще три человека, вероятно причастных к совершению преступления, а именно заместителя начальника и инженера государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", а также бывшую руководительницу коммерческой компании.

"Указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически непоставленное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", – рассказали в пресс-службе.

Действия начальника порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В САП не назвали фамилии подозреваемых, но на сайте порта указано, что им руководит Александр Трощенков.