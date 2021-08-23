"Нацкорпус" заявил, что в Черкассах полиция не пустила ветеранов к Зеленскому, есть задержанные

Полиция взяла ветеранов в кольцо, сообщили в "Национальном корпусе" Фото: прксс-служба "Нацкорпуса"

"Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности о политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. Вместо этого все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов на место встречи с президентом", – говорится в сообщении.

Руководитель Черкасской областной организации "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук написал в Facebook, что ветераны включили колонку и попытались задать вопрос президенту.

"Полиция взяла ветеранов в кольцо и начала толкотню – разбили технику и залили ветеранов слезоточивым газом", – сообщил он.

Позже Кухарчук сообщил, что ветеранов отвозили в Звенигородский райотдел Нацполиции, но потом отпустили.