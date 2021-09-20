Нацполиция сообщила о подозрении экс-руководителям двух научных институтов, их обвиняют в растрате 42 млн грн

По данным следствия, чиновники вносили в документы как выполненные и оплаченные работы, которые на самом деле были не сделаны или сделаны только частично Фото: mvs.gov.ua

На сайте Офиса генпрокурора уточняется, что речь идет о ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и ГП "Институт охраны почв Украины". Эти государственные институты проводили оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства.

Фигурантам инкриминируют служебный подлог (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366) и растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную группой лиц (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, руководители внесли в официальные документы данные о выполнении работ и оплате за них, хотя на самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились.

На основании подписанных директорами документов из госбюджета выделили около 140 млн грн. По оценке Нацполиции, в результате действий чиновников государство понесло 42 млн грн убытков.