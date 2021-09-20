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Нацполиция сообщила о подозрении экс-руководителям двух научных институтов, их обвиняют в растрате 42 млн грн

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По данным следствия, чиновники вносили в документы как выполненные и оплаченные работы, которые на самом деле были не сделаны или сделаны только частично
По данным следствия, чиновники вносили в документы как выполненные и оплаченные работы, которые на самом деле были не сделаны или сделаны только частично
Фото: mvs.gov.ua

Полицейские сообщили о подозрении экс-руководителям двух государственных учреждений. По данным правоохранителей, чиновники нанесли государству 42 млн грн убытков при проведении общенациональной оценки земли. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

На сайте Офиса генпрокурора уточняется, что речь идет о ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и ГП "Институт охраны почв Украины". Эти государственные институты проводили оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства.

Фигурантам инкриминируют служебный подлог (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366) и растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенную группой лиц (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, руководители внесли в официальные документы данные о выполнении работ и оплате за них, хотя на самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились.

На основании подписанных директорами документов из госбюджета выделили около 140 млн грн. По оценке Нацполиции, в результате действий чиновников государство понесло 42 млн грн убытков.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Теги: госбюджет, растрата, убытки, чиновники, Нацполиция, имущество, рынок земли
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