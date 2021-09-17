"Надо поднимать материалы дела". Экс-замгенпрокурора Горбатюк заявил о наличии справки о признаках убийства Чорновила

Экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша 14 сентября высказал мнение, что Чорновил погиб не в ДТП, а вследствие убийства кастетом. В Офисе генпрокурора ответили, что в материалах дела о гибели Чорновила нет таких данных.

По словам Горбатюка, Голомша должен был добиться расследования, когда был в должности заместителя генпрокурора.

"Есть вопрос: насколько, действительно, это соответствует истине. Есть справка о признаках убийства Чорновила, я ее когда-то нашел в кабинете заместителя генпрокурора, где работал. Надо поднимать материалы дела, потому что, например, судмедэксперт не писал, что непосредственно от кастета. Он мог видеть какие-то признаки травмы, нехарактерные для той травмы, что позволяло бы выдвигать такую версию. Думаю, что на пустом месте Голомша этого бы не говорил", – отметил Горбатюк.

Он подчеркнул, что Голомша должен объяснить, на чем основываются его заявления.

"Если он сказал "А", то должен сказать и "Б"... Если бы материалы дела соответствовали такому заявлению, то могло бы быть и дальнейшее расследование. Окончательные ответы не получены, и надо расследовать, здесь все нюансы важны", – резюмировал Горбатюк.

В Офисе генпрокурора (ОГПУ) заявили, что расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором погиб Чорновил, продолжается и ведется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины. В частности, следствие проверяет версию совершения умышленного убийства народного депутата Украины, добавили в ОГПУ.