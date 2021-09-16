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ПОЛИТИКА

В материалах дела о гибели Чорновила нет данных об ударах кастетом – Офис генпрокурора

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В Офисе генпрокурора не подтвердили информацию о нанесении Черновилу повреждений кастетом
В Офисе генпрокурора не подтвердили информацию о нанесении Черновилу повреждений кастетом
Фото: radiosvoboda.org

Украинская полиция проверяет версию об умышленном убийстве лидера "Народного руху України" Вячеслава Чорновила.

Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины сообщила Общественному

"Расследование уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб Вячеслав Чорновил, продолжается и ведется следователями главного следственного управления Национальной полиции Украины. Следствие проверяет версию совершения умышленного убийства народного депутата Украины", – говорится в сообщении. 

В ОГП уточнили, что в рамках расследования правоохранители провели значительный объем следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз. 

"Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 года, установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Чорновила и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются сформировавшимися вследствие травмирования лица, которое находилось в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием", – добавили там. 

Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша 14 сентября высказал мнение, что Чорновил погиб не в ДТП, а вследствие убийства кастетом. 

"В материалах не содержится информации о повреждениях, которые имели бы признаки ударного действия тупого предмета с ограниченной травмирующей поверхностью, в том числе кастета, и которые выходили бы за пределы комплекса характерных повреждений пассажира при ДТП", – уточнили в Офисе генпрокурора сегодня. 

Контекст:

Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки (сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял "Народний рух України". В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов. Он был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века.

Политик погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Toyota Чорновила столкнулась с груженным зерном КамАЗом, который разворачивался на дороге. В ДТП погиб и водитель политика Евгений Павлов, пресс-секретарь политика Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы. 

Сразу после смерти политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай. Соратники погибшего политика называли случившееся политическим убийством, указывали на неэффективное расследование, отказ от допроса свидетелей и уничтожение документов. В 2000-х следствие несколько раз возобновлялось, однако версия о несчастном случае так и не была опровергнута. Гибель Чорновила никогда не расследовалась как убийство.

В 2014 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал аварию обычным ДТП и закрыл дело против водителя КамАЗа по истечении срока давности. Родные Чорновила подали апелляцию и выиграли ее.

В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила.

В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко взять под личный контроль расследование убийства Чорновила, заявлял народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, замглавы "Народного руху" Виктор Кривенко.

Понамарчук, который находился в одном автомобиле с Чорновилом в тот день и получил тяжелые травмы, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман предположил, что автокатастрофа была убийством. "За 18 лет ничего иного не доказано, поэтому я говорю, что это убийство. Если не доказано что-либо другое, что это было случайное дорожно-транспортное происшествие", – сказал он.

В марте 2021 года в МВД сообщили, что расследование обстоятельств гибели Чорновила продолжается. Комплексная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза, которая длилась с января 2017-го по октябрь 2018-го, пришла к выводу, что  повреждения, которые были обнаружены на теле Чорновила, "сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием".

Подтверждения теории, что Чорновил был смертельно травмирован уже после ДТП, в том числе версии о повреждении кастетом, экспертиза, отработав имеющиеся материалы, не нашла, однако полностью ее тоже не исключила.

Политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил неоднократно заявлял, что считает гибель своего отца политическим убийством. Однако в версию с добиванием предположительно выжившего в ДТП политика кастетами он не верит. В 2017 году Чорновил пояснял, что эта версия, которую в какой-то момент "начали массово раскручивать", возникла из материалов одного из экспертов, заключившего, что "на черепе есть необъяснимые трещины".

"Эта версия выглядела серьезной до того момента, пока не началось судебное следствие. Милицейское следствие было настолько фальсифицировано, что не о чем даже говорить. Но мы в определенный момент добились проведения серьезных допросов в суде и установили, что физически сделать это было невозможно", – сообщил Чорновил-младший.

По его словам, Вячеслав Чорновил, "судя по всему, погиб сразу".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ДТП, убийство, Тарас Чорновил, Вячеслав Чорновил, расследование, Николай Голомша, Офис генпрокурора
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