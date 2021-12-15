Нардеп Абрамович рассказал о законопроекте, который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг

"То есть через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны, поставщики смогут и, вероятно, будут отключать должников от газа, электроэнергии и других коммунальных услуг. Однако, чтобы возобновить их подачу, гражданам, кроме погашения самой задолженности, дополнительно придется оплатить стоимость отключения и повторного подключения. В совокупности это может составить несколько тысяч гривен дополнительного финансового бремени на кошелек людей", – объяснил политик.

Он рассказал, что законопроект предлагает запретить прекращать поставки коммунальных услуг социально незащищенным и малообеспеченным слоям населения, а на период карантина распространить эту норму на всех граждан. Также проект закона устанавливает мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Сегодняшние тарифы на жилищно-коммунальные услуги для большинства граждан являются финансово непомерными. Об этом, в частности, свидетельствует объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, который на начало ноября превышал 65 млрд грн. Значительно усугубляет ситуацию и пандемия коронавируса, из-за которой многие граждане остались без работы, а соответственно, и дохода. Очевидно, все это требует принятия неотложных комплексных мер, которые бы помогли снизить социальное напряжение в обществе. Именно для решения этой задачи и поддержки граждан и разработан законопроект", – заявил Абрамович.