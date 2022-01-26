ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Дмитрук из-за драки в горсовете Одессы приостановил деятельность в объединении Разумкова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрук объяснил свой поступок в Одессе борьбой с незаконной застройкой
Дмитрук объяснил свой поступок в Одессе борьбой с незаконной застройкой
Фото: Артем Дмитрук / Facebook

Народный депутат Артем Дмитрук из-за драки на заседании земельной комиссии Одесского городского совета приостанавливает деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика" Дмитрия Разумкова. Об этом он сообщил в Facebook.

"Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика". Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях", – написал нардеп.

Депутат объяснил свой поступок борьбой с незаконной застройкой в Одессе и заявил, что ожидает "честного и объективного расследования". Также он извинился перед "случайными людьми", которые могли пострадать в результате инцидента.

https://www.facebook.com/artem.dmytruk.odessa/posts/975859166617060

Ситуацию прокомментировал и Дмитрий Разумков, видео с его разъяснениями опубликовано на YouTube-канале LBTV.

"Он борется с незаконной застройкой и незаконным выделением земли. Эта земельная комиссия не раз пыталась провести ее как-то закрыто, чтобы никто не видел, что там происходит... Но закон один для всех – не только для Дмитрука, но и для [мэра Одессы Геннадия] Труханова. Если виноват Дмитрук, он должен понести наказание", – отметил Разумков.

Контекст:

25 января сотрудники КП "Муніципальна варта" пытались не пропустить нардепа Дмитрука и его помощников на заседание комиссии горсовета, которая должна была рассматривать отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия". Дмитрук ворвался силой, перевернул столы и разбросал бумаги. Открыто производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

В результате стычки, по данным полиции, пострадали трое охранников. Издание Odessit.ua сообщило, что травмы получил также 80-летний пенсионер Вячеслав Колин, который принес документы на заседание комиссии – он упал, а сломанный Дмитруком стол свалился ему на ногу. Сотрудники горсовета вызвали пенсионеру "скорую".

Позднее Дмитрук заявил в Facebook, что он и его помощники "заставили уважать законные права одесситов и средств массовой информации на участие в местном самоуправлении".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Одесса, Дмитрий Разумков, Артем Дмитрук, Разумная политика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Контрабас краденый". Финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" обвинила своих конкурентов в плагиате. Музыканты рассказали, почему так вышло
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
"Купальник в облипочку лишь оттеняет наготу". 25-летняя Синецкая из "ВИА Гры" показала откровенные пляжные фото
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
  Экс-сотрудник СБУ, белорус, участники талант-шоу. Что известно о восьмерке финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
  "Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (234651)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (132704)
3
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (116665)
4
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (111953)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (93181)
6
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (84316)
7
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (82377)
8
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (53647)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS