Нардеп Дмитрук из-за драки в горсовете Одессы приостановил деятельность в объединении Разумкова

"Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика". Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях", – написал нардеп.

Депутат объяснил свой поступок борьбой с незаконной застройкой в Одессе и заявил, что ожидает "честного и объективного расследования". Также он извинился перед "случайными людьми", которые могли пострадать в результате инцидента.

Ситуацию прокомментировал и Дмитрий Разумков, видео с его разъяснениями опубликовано на YouTube-канале LBTV.

"Он борется с незаконной застройкой и незаконным выделением земли. Эта земельная комиссия не раз пыталась провести ее как-то закрыто, чтобы никто не видел, что там происходит... Но закон один для всех – не только для Дмитрука, но и для [мэра Одессы Геннадия] Труханова. Если виноват Дмитрук, он должен понести наказание", – отметил Разумков.