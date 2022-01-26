Нардеп Дмитрук из-за драки в горсовете Одессы приостановил деятельность в объединении Разумкова

"Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумная политика". Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях", – написал нардеп.
Депутат объяснил свой поступок борьбой с незаконной застройкой в Одессе и заявил, что ожидает "честного и объективного расследования". Также он извинился перед "случайными людьми", которые могли пострадать в результате инцидента.
Ситуацию прокомментировал и Дмитрий Разумков, видео с его разъяснениями опубликовано на YouTube-канале LBTV.
"Он борется с незаконной застройкой и незаконным выделением земли. Эта земельная комиссия не раз пыталась провести ее как-то закрыто, чтобы никто не видел, что там происходит... Но закон один для всех – не только для Дмитрука, но и для [мэра Одессы Геннадия] Труханова. Если виноват Дмитрук, он должен понести наказание", – отметил Разумков.
25 января сотрудники КП "Муніципальна варта" пытались не пропустить нардепа Дмитрука и его помощников на заседание комиссии горсовета, которая должна была рассматривать отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия". Дмитрук ворвался силой, перевернул столы и разбросал бумаги. Открыто производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В результате стычки, по данным полиции, пострадали трое охранников. Издание Odessit.ua сообщило, что травмы получил также 80-летний пенсионер Вячеслав Колин, который принес документы на заседание комиссии – он упал, а сломанный Дмитруком стол свалился ему на ногу. Сотрудники горсовета вызвали пенсионеру "скорую".
Позднее Дмитрук заявил в Facebook, что он и его помощники "заставили уважать законные права одесситов и средств массовой информации на участие в местном самоуправлении".