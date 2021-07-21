Нардеп Качура: Самая большая амбиция сейчас – помочь президенту

Александр Качура: Наша ответственность увеличилась, потому что есть осознание того, насколько большие надежды возложены на нас Фото: Olexandr Kachura / Facebook

Отвечая на вопрос журналиста, в какой сфере он хочет дойти до статуса "генерала" – в политике, адвокатуре или какой-то другой области, Качура подчеркнул: "Есть и такое понятие, как "ряженые генералы" – люди, которые занимают какую-то должность, но внутри пустые. Я хотел бы не просто иметь статус, а быть признанным по результатам работы среди граждан и коллег. Что будет дальше – посмотрим. Самая большая амбиция сейчас – помочь президенту, которого поддержало 73% граждан, реализовать самый главный запрос – запрос на справедливость".

Нардеп добавил, что ответственность политиков, которые сейчас представлены во власти, возросла.

"Да, наша ответственность увеличилась, потому что есть осознание того, насколько большие надежды возложены на нас. Думаю, что многое еще нужно сделать. Мы еще не реализовали запрос общества на справедливость. А это самое главное, ведь люди при обращении в правоохранительные органы, суд, любые контролирующие органы должны быть уверены в установлении этой справедливости. Надеюсь, нам этот запрос удастся реализовать", – отметил Качура.